Україна обіграла Болгарію у Лізі націй
Підопічні Рауля Лосано тріумфували у чотирьох партіях
9 хвилин тому
Фото: volleyballworld
Чоловіча команда України з волейболу у рамках восьмого туру Ліги націй здобула перемогу.
Підопічні Рауля Лосана у чотирьох партіях обіграли Болгарію.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Александр Ніколов, який набрав 21 очко.
Ліга націй. 8-й тур
Болгарія – Україна (25:20, 19:25, 24:26, 22:25)
Наступний матч синьо-жовті проведуть 16 липня проти збірної Нідерландів.