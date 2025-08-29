Збірна України здобула перемогу над Туреччиною у нижній сітці плей-оф чемпіонату світу-2025 U21 з волейболу.

Українці після поразки в 1/8 фіналу від Польщі здобули перемогу у чотирьох партіях. Найкращим бомбардиром «синьо-жовтих» став діагональний Максим Тонконог, який набрав 16 очок.

Чемпіонат світу-2025 U21

Україна – Туреччина 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:18)

У перерозподілі місць з 9 по 12 українці зустрінуться з переможцем гри Єгипет – Республіка Корея.