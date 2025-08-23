Україна у п’ятисетовому трилері перемогла Індонезію на ЧС U21
Наступним суперником синьо-жовтих стане збірна Франції
22 хвилини тому
Фото: volleyballworld.com
Молодіжна збірна України з волейболу у третьому матчі на тайбрейку обіграла Індонезію на чемпіонаті світу-2025.
Молодіжний ЧС-2025 з волейболу. 3-й тур
Україна — Індонезія 3:2 (25:16, 26:28, 25:22, 23:25, 15:7)
Завдяки перемозі на тайбрейку Україна здобула два очки та зберегла третю позицію у групі, маючи в активі дві звитяги й п’ять балів.
Свій наступний матч українці проведуть у понеділок, 25 серпня, проти збірної Франції.
Нагадаємо, що у попередній зустрічі синьо-жовті поступилися італійцям.