Сергій Разумовський

Чоловіча збірна України з волейболу провела товариський матч проти Болгарії та поступилася супернику з рахунком 1:3. Поєдинок, який відбувся 20 травня, став для української команди ще одним етапом підготовки до наступних ігор та дав чимало корисної інформації тренерському штабу.

Попри підсумкову поразку, українські волейболісти не виглядали безнадійно. Навпаки, вони змогли нав’язати Болгарії серйозну боротьбу та тримали інтригу в більшості сетів. Найяскравішою частиною зустрічі став другий сет, у якому збірна України проявила характер і вирвала перемогу в напруженій кінцівці — 29:27. Саме ця партія стала підтвердженням того, що команда здатна змагатися на рівних навіть із непростим суперником.

У першому сеті ініціативою володіла Болгарія, яка краще діяла в завершенні розіграшів і взяла партію з рахунком 25:21. У третій партії гра знову була рівною, однак болгарська команда зуміла схилити шальки терезів на свій бік — 25:23. Четвертий сет також проходив у напруженій боротьбі, але в ключові моменти точнішими були вже болгари, які закрили матч перемогою 25:22.

До цього поєдинку команди грали між собою п’ять разів, і перевага була на боці України — три перемоги проти двох у Болгарії. Після цього матчу болгарська збірна зрівняла рахунок у протистоянні, зробивши очну статистику ще більш рівною.

Товариський матч

Україна – Болгарія 1:3

(21:25, 29:27, 23:25, 22:25)

Після цього українська збірна вирушить до Катовіце, де 22 та 23 травня проведе ще два спаринги. Суперниками команди стануть збірна Польщі, яка очолює світовий рейтинг, а також команда Сербії.

Нагадаємо, догравальник збірної України Полуян пропустить Лігу націй через травму.