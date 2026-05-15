Догравальник збірної України Полуян пропустить Лігу націй через травму
У гравця зазнав ушкодження зап'ястя
близько 1 години тому
Догравальник збірної України Тимофій Полуян не зіграє у Лізі націй-2026. Волейболіст отримав ушкодження зап'ястя. У попередньому розіграші турніру Полуян став одним із лідерів команди за результативністю, набравши 46 очок. Повідомляє Суспільне Спорт.
Офіційної заміни у складі наразі не оголошено. Проте на тренувальному зборі в словенському Мариборі (2–18 травня) разом із командою перебувають догравальники Борис Жуков та Микита Лубан, яких не було в попередній заявці.
Основний раунд Ліги націй триватиме з 10 червня по 19 липня.
Збірна України з волейболу поступилася хорватам у контрольному матчі.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05