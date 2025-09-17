Україна у кроці від плей-офф ЧС з волейболу: вирішальний матч з Італією
Збірна битиметься за вихід у плей-оф проти чинних чемпіонів світу
близько 1 години тому
Збірна України зберегла шанс на вихід до плей-оф чоловічого чемпіонату світу з волейболу-2025, але спершу мусить обіграти чинних чемпіонів світу — сильну команду Італію.
Дострокова кваліфікація Бельгії до плей-оф закрутила інтригу в групі F, оскільки вони здобули 5 очок після сенсаційної перемоги над Італією (3:2) чим поставили чемпіонів Європи у складне положення.
Зараз Італія має 4 очки, Україна — 3. Очна зустріч, яка пройде 18 вересня, визначить другого учасника плей-оф. Перемога українців будь-яким рахунком гарантує вихід, поразка — виліт.
Нагадаємо, Україна розгромила Алжир у другому турі групового етапу ЧС-2025.