Сергій Разумовський

Збірна Словенії виборола бронзові медалі чоловічої Ліги націй з волейболу. У матчі за третє місце словенці здолали Японію в чотирьох сетах – 3:1.

На шляху до поєдинку за бронзу обидві команди зазнали поразок у півфіналах. Словенія не змогла впоратися з Польщею, а Японія поступилася збірній США. Раніше на стадії чвертьфіналу польська команда також обіграла Україну – 3:1. Водночас українці чинили значно серйозніший опір, ніж словенці в півфіналі, де програли полякам із рахунком 0:3.

Початок матчу за бронзові нагороди вийшов надзвичайно напруженим. У першій партії Словенія та Японія тривалий час ішли майже очко в очко, не дозволяючи супернику створити комфортний відрив. Переломним став момент за рахунку 18:18, коли словенці набрали два очки поспіль і зуміли закріпити перевагу. У підсумку вони довели сет до перемоги – 25:21.

У другій партії японці одразу захопили ініціативу. На старті сету вони повели 5:2 і надалі утримували перевагу в кілька очок. Словенія активізувалася ближче до завершення партії, відіграла відставання та зрівняла рахунок. За 24:24 команди перейшли до напруженої боротьби до переваги у два очки. У цій серії сильнішою виявилася Японія – 28:26.

Третій сет також розпочався на користь японської збірної. Однак у середині партії словенці перехопили контроль над грою, додали в атаці та почали впевненіше діяти на блоці. Це дозволило їм поступово відірватися від суперника й завершити партію на свою користь – 25:22.

У четвертому сеті боротьба залишалася рівною до рахунку 13:13. Після цього словенці зуміли зробити вирішальний ривок, скористалися помилками японців і не віддали здобуту перевагу. Фінальний відрізок партії також залишився за Словенією – 25:22, що принесло їй перемогу в матчі та бронзові нагороди Ліги націй.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став словенський волейболіст Нік Муянович. Він набрав 24 очки. Ще 23 пункти до перемоги команди додав Рок Можич.

Для Словенії ця бронза стала особливо важливою, адже команда нарешті перервала невдалу серію у матчах за третє місце Ліги націй. До цього словенці тричі грали в поєдинках за бронзові медалі й щоразу зазнавали поразки: у 2021 році поступилися Франції, у 2024-му програли Польщі, а торік не змогли здолати Бразилію. Цього разу Словенія скористалася своїм шансом і вперше здобула медалі в такому матчі.