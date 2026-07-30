Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від національної команди Польщі в дебютному матчі раунду плей-оф Ліги націй-2026.

Після двох рівних стартових сетів, у яких команди почергово брали по партії, поляки заволоділи ініціативою та впевнено довели гру до перемоги, перемігши у третьому і четвертому сетах.

Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих став Василь Тупчій, який набрав 13 очок.

Ліга націй. Плей-оф

Польща — Україна 3:1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-17)

Цим поєдинком українці завершили сезон у Лізі націй. Наступний матч збірна України проведе 10 вересня проти Ізраїлю на Євро-2026.

Польща вийшла до півфіналу Ліги націй, де зіграє проти Словенії.

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