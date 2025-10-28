Українець отримав престижну нагороду у чемпіонаті Італії
Плотницький став найкращим подаючим сезону-2024/25
Фото: Перуджа
Догравальник Перуджі Олег Плотницький отримав нагороди за найкращу подачу та як найкращий ейсмен сезону-2024/25 італійської Суперлеги.
«Дияволи» за результатами минулого розіграшу стали бронзовими призерами країни. Укарїнець суттєво до цього доклався, особливо на подачі – 73 ейси з середнім показником 0,76 за партію (найкращий у чемпіонаті).
Нагадаємо, що Перуджа напередодні перемогла Любе Чивітанову.