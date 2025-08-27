Нудьга — про виступ збірної України на ЧС: «Отримали безцінний досвід»
У заключному матчі синьо-жовті обіграли Камерун
близько 1 години тому
Діагональна нападниця збірної України з волейболу Валерія Нудьга поділилася враженнями після перемоги над національною командою Камеруну на чемпіонаті світу-2025 у Таїланді. Слова наводить volleyballworld.
Ми виконали велику роботу, щоб здобути цю перемогу для України. Це дуже важливо для нас. Ми раді бути тут, адже участь у світовій першості — це безцінний досвід. Нам вдалося добре зіграти проти одних із найсильніших команд світу. На жаль, не вистачило очок, щоб продовжити боротьбу, але ми отримали колосальний досвід.
Турнірна таблиця групи H:
1. Японія – 3 гри, 3 перемоги, 8 очок
2. Сербія – 3, 2, 6
3. Україна – 3, 1, 4
4. Камерун – 3, 0, 0
Жіноча збірна України достроково втратила шанси на вихід у плейоф ЧС-2025.
Раніше «синьо-жовті» поступилися збірним Сербії (0:3) та Японії (2:3).