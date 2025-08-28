Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак в інтерв'ю Суспільне Спорт після перемоги у матчі проти збірної Камеруну (3:0) прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу-2025.

«Всі щасливі, що перемогли. Повертаємося додому з гарним настроєм. Задоволені, як билися впродовж цього турніру. Вони ніколи не здавалися, були голодні до результату, билися за перемогу. Пишаюся цією командою. Хочу привітати цю команду, вони – молодці.

Камбек після 2:9 з Камеруном? Ми почали не дуже добре, але у середині сету почали краще спілкуватися, був кращий конекшн.

Це була не межа для цієї групи. У нас немає меж, ми лише починаємо. Нам треба покращуватися у певних аспектах гри, але за це літо з цією командою ми виконали класну роботу. Впевнений, що у наступному сезоні ця команда буде прекрасною, і це буде історичний момент для України. Зробимо все можливе, щоб показати, що Україна може грати у класний волейбол».