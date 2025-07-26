Олег Шумейко

Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2025/26 з волейболу.

Перуджа Олега Плотницького потрапила до групи C, де зустрінеться з Берлін-Ресайклінгом (Німеччина), Прагою (Чехія) та переможцем кваліфікації. Проєкт Юрія Семенюка у квартеті E зіграє з Любе Чивітановою (Італія), Хасроде Левеном (Бельгія) та Монпельє (Франція).

У жінок Світлана Дорсман з польським Девелопресом та Анна Артишук з німецьким Пальмберг Шверіном потрапили до групи E, де також зустрінуться з французьким Леваллуа та командою з кваліфікації.

Підсумки виступу збірної України у Лізі націй.