Українці отримали суперників у плей-оф Ліги чемпіонів
Семенюк з Проєктом зіграє у плей-ін
близько 10 годин тому
Фото: cev.eu
Завершився розіграш групового етапу волейбольної Ліги чемпіонів серед чоловіків.
Проєкт Юрія Семенюка пройшов у наступний етап з третього місця у групі та зіграє у плей-ін з чемпіоном Італії Трентіно. Перуджа Олега Плотницького напряму потрапила до чвертьфіналу де чекає на переможця протистояння Гуагуас Лас-Пальмас – Монпельє. Завєрчє українця з польським спортивним громадянством Юрія Гладиря у чвертьфіналі зустрінеться з італійським грандом Любе Чивітановою.
Нагадаємо, що Балта стала переможницею Кубка України.