Володимир Кириченко

Сьогодні, 26 червня, чоловіча збірна України з волейболу проведе сьомий матч у Лізі націй.

Суперником нашої команди стане команда Канади.

Початок матчу – о 17.30, трансляція – на «Суспільне Спорт».

У стартовому матчі турніру Україна програла Японії (0:3), у другому – перемогла Китай (3:1), у третьому – обіграла Кубу (3:0), в четвертому – поступилася Польщі (2:3), в п’ятому – перемогла Бразилію (3:1), в шостому – засмутила Італію (3:0).

Наразі команда має чотири перемоги та дві поразки (13 очок) і посідає проміжне четверте місце Ліги націй. У плей-оф виходить топ-7 найкращих команд, восьму путівку гарантовано отримає Китай, що прийматиме фінальний раунд.

Чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проводить у Лізі націй.

Україна – Італія: відеоогляд матчу Ліги націй