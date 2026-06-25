Україна — Італія: відеоогляд матчу Ліги націй
Вашій увазі головні моменти гри
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу над чинними чепіонами світу — італійцями у матчі шостого туру Ліги націй. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 (25:23, 25:19, 25:16) на користь українців.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд найяскравіших моментів зустрічі.
Наступний матч підопічні Рауля Лосано проведуть проти Канади 26 червня. Початок гри о 17:30 за київським часом.
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