Відомий розклад матчів збірної України на другому тижні Ліги націй
Першу гру синьо-жовті проведуть 24 червня
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Відомий розклад поєдинків чоловічої збірної України з волейболу в межах другого ігрового тижня Ліги націй-2026.
Після стартового етапу, де підопічні Рауля Лосано зуміли набрати сім очок, національна команда вирушає до словенської Любляни.
На українську збірну чекає серія з чотирьох матчів.
Календар матчів збірної України (Любляна, Словенія):
24 червня (середа), 17:30 — Україна – Бразилія
25 червня (четвер), 17:30 — Україна – Італія
26 червня (п’ятниця), 17:30 — Україна – Канада
28 червня (неділя), 14:00 — Болгарія – Україна
Плотницький та Дрозд у ростері. Збірна України оголосила склад на другий тиждень Ліги націй.