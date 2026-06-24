Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з волейболу здобула одну з найгучніших перемог у своїй історії! У матчі другого ігрового тижня Ліги націй-2026 синьо-жовті у чотирьох сетах завдали поразки третій команді світового рейтингу — збірній Бразилії.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі збірної України став догравальник Олег Плотницький, в активі якого 19 очок.

Ліга націй-2026. Чоловіки

Бразилія — Україна — 1:3 (27:29, 25:22, 22:25, 21:25)

Завдяки перемозі підопічні Рауля Лосано піднялися на проміжне п'яте місце у загальній таблиці Ліги націй, розташувавшись одразу за збірною Італії.

Свій наступний матч українці проведуть саме проти італійців. Зустріч відбудеться у четвер, 25 червня. Початок гри — о 17:30 за київським часом.

Відомий розклад матчів збірної України на другому тижні Ліги націй.