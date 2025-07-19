Вирішальний матч у Лізі націй. Україна – Канада. Відеотрансляція
«Синьо-жовті» у Любляні завершують виступ на груповому етапі ЛН
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
20 липня у словенській Любляні відбудеться матч 12 туру Ліги націй з волейболу між збірними України та Канади.
Трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 14:00 за київським часом.
Відзначимо, що українці посідають сьому сходинку у турнірній таблиці та продовжують боротьбу за плей-оф. «Синьо-жовті» мають в активі 6 перемог та 19 очок.