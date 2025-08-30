Визначена перша пара чвертьфіналу чемпіонату світу-2025
Путівку до півфіналу турніру у Таїланді розіграють Нідерланди та Японія
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
На чемпіонаті світу-2025 з волейболу серед жінок відбулися перші матчі 1/8 фіналу турніру.
У першій зустрічі Нідерланди вибили переможниць ЧС-2022 Сербію, а згодом Японія перемогла господарок турніру Таїланд. Таким чином була сформована перша пара чвертьфіналу змагань.
Чемпіонат світу. 1/8 фіналу
Нідерланди – Сербія 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)
Японія – Таїланд 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)