Збірна України програла володарям титулу та залишила чемпіонат світу
«Синьо-жовті» на мінорній ноті завершили змагання на Філіппінах
близько 1 години тому
Збірні України та Італії у завершальному матчі групового етапу чемпіонату світу-2025 розіграли останню путівку до плей-оф турніру.
«Синьо-жовті» поступилися діючим тріумфаторам змагань та завершили виступи на змаганнях. Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан збірної України Юрій Семенюк – центральний блокуючий набрав 14 очок (11 в атаці та 3 на блоці).
Чемпіонат світу-2025. 3-й тур. Група F
Італія – Україна 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)
Турнірна таблиця квартету F:
1. Бельгія – 3 гри, 3 перемоги, 8 очок
2. Італія – 3, 2, 7
3. Україна – 3, 1, 3
4. Алжир – 3, 0, 0
