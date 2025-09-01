Визначені усі пари чвертьфіналу чемпіонату світу-2025
8 збірних продовжать боротьбу за перемогу у турнірі
У Таїланді завершилися матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу серед жіночих команд.
1 вересня визначилися заключні учасники чвертьфіналу турніру – США обіграли Канаду 3:0 (25:18, 25:21, 25:21), а Туреччина розібралася зі Словенією 3:0 (30:28, 25:13, 29:27).
Чвертьфінальні пари ЧС-2025:
3 вересня
Нідерланди – Японія
Італія – Польща
4 вересня
Бразилія – Франція
США – Туреччина
