Італія обіграла Німеччину, Польща засмутила Бельгію в 1/8 фіналу ЧС з волейболу
Стала відома ще одна чвертьфінальна пара турніру
41 хвилину тому
Жіноча збірна Італії / Фото - FIVB
На жіночому чемпіонаті світу-2025 з волейболу визначилася друга чвертьфінальна пара турніру.
Збірна Італії обіграла Німеччину – 3:0. Польща здолала Бельгію – 3:2. У чвертьфіналі ці команди зустрінуться між собою.
Наступні матчі 1/8 фіналу пройдуть 31 серпня.
Жіночий чемпіонат світу з волейболу. 1/8 фіналу
Італія – Німеччина 3:0 (25:22, 25:18, 25:11)
Польща – Бельгія 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10)
Раніше була визначена перша пара чвертьфіналу чемпіонату світу-2025.
