Визначилися чвертьфінальні пари плей-оф чемпіонату України
Епіцентр-Подоляни та МХП-Ладижин напряму пробилися до 1/2 фіналу Суперліги
близько 7 годин тому
Завершився розіграш регулярного чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.
6 команд продовжать боротьбу за титул. Лідери Суперліги Епіцентр-Подоляни та МХП-Ладижин напряму пробилися до півфінальної стадії, тоді як Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни, Решетилівка, Житичі-Полісся та Поліція охорони розпочнуть плей-оф з чвертьфінальної стадії.
Чемпіонат України. Плей-оф. Чвертьфінальні пари
Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Житичі-Полісся
Решетилівка – Поліція охорони
Відзначимо, що протистояння серії відбудуться до 2 перемог однієї з команд та пройдуть з 27 лютого по 6 березня.
Нагадаємо, що Балта стала переможницею Кубка України.