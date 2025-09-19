Догравальник збірної України: «Ми дуже добре грали в Лізі націй, і це підвищило наші очікування щодо чемпіонату світу»
Полуян сподівається на подальший прогрес команди
24 хвилини тому
Фото: Volleyball World
Догравальник збірної України Тимофій Полуян висловився в інтерв’ю Volleyball World про виступ команди на чемпіонаті світу-2025 та підбив підсумки сезону:
У нас було дивовижне літо. Ми дуже добре грали в Лізі націй з волейболу, і це підвищило наші очікування щодо чемпіонату світу. На жаль, ми не отримали бажаних результатів, але багато чого навчилися. Ці матчі показали, де нам потрібно покращитися, і ми працюватимемо над цим, щоб повернутися сильнішими наступного року.
Пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025.