Збірна України отримала календар у Лізі націй-2026
«Синьо-жовті» зіграють у Китаї, Словенії та Сербії
11 хвилин тому
Фото: Volleyball World
Визначений розклад групового етапу Ліги націй-2026 з волейболу серед чоловічих команд.
Збірна України розпочне турнір у Китаї, де з 10 по 14 червня проведе матчі з господарями майданчику, Кубою, Польщею та Японією.
На другий ігровий тиждень «синьо-жовті» відправляться у Словенію, де з 24 по 28 червня проведуть ігри з Італією, Болгарією, Канадою та Бразилією.
Заключні матчі України пройдуть у Сербії, де суперниками стануть господарі майданчику, Німеччина, Іран та Туреччина.
