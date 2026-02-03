Олег Шумейко

Визначений розклад групового етапу Ліги націй-2026 з волейболу серед чоловічих команд.

Збірна України розпочне турнір у Китаї, де з 10 по 14 червня проведе матчі з господарями майданчику, Кубою, Польщею та Японією.

На другий ігровий тиждень «синьо-жовті» відправляться у Словенію, де з 24 по 28 червня проведуть ігри з Італією, Болгарією, Канадою та Бразилією.

Заключні матчі України пройдуть у Сербії, де суперниками стануть господарі майданчику, Німеччина, Іран та Туреччина.

Нагадаємо, що Барком-Кажани здобули другу перемогу поспіль у ПлюсЛізі.