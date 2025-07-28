Жіноча збірна Італії вдруге поспіль виграла Лігу націй
Бронзові медалі завоювала команда Польщі
близько 3 годин тому
Італія – Бразилія / Фото - Yahoo
Жіноча збірна Італії здобула перемогу у розіграші Ліги націй-2025, «Фінал восьми» якої проходив у польському місті Лодзь.
У чемпіонському матчі турніру італійки взяли гору над Бразилією з рахунком 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).
Волейбол. Ліга націй-2025. Лодзь (Польща). Фінал. Жінки
Італія – Бразилія 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22)
Італійські волейболістки вдруге поспіль перемогли у розіграші Ліги націй. У минулорічному фіналі вони обіграли збірну Японії (3:1)
Третє місце у розіграші Ліги націй-2025 посіла збірна Польщі, яка обіграла Японію з рахунком 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23).
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