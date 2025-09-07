Олег Шумейко

Чоловіча команда України з волейболу провела другий товариський матч у рамках підготовки до чемпіонату світу-2025, який пройде на Філіппінах.

За згодою сторін, зустріч «синьо-жовтих» та Катару склалася з чотирьох партій. Українці з великою ротацією виконавців виграли усі сети.

Товариський матч

Україна – Катар 4:0 (29:27, 25:17, 25:21, 25:19)

Україна: Синиця (2), І. Ковальов (7), Дрозд (12), Тупчій (12), Янчук (12), Ю. Семенюк (6), Бойко (л) – старт; Щитков (3), Полуян (4), Уривкін (12), Кісілюк (3), Тодуа, Коваль (5), Пампушко (л).

Нагадаємо, на світовій першості українці виступатимуть у групі F, де їхніми суперниками стануть збірні Італії, Бельгії та Алжиру.