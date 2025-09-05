Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з волейболу успішно розпочала серію контрольних поєдинків проти Катару, який є бронзовим призером Кубка націй Азії.

Найрезультативнішим у складі українців став Дмитро Янчук, який набрав 19 очок.

Товариський матч

Україна — Катар 3:1 (27:25, 26:24, 20:25, 25:18)

Команди проведуть ще два товариські поєдинки — 6 та 7 вересня, які також стануть частиною підготовки до чемпіонату світу-2025.

На світовій першості українці виступатимуть у групі F, де їхніми суперниками стануть збірні Італії, Бельгії та Алжиру.

Свій перший матч синьо-жовті зіграють проти Бельгії 14 вересня о 09:00.

Молодіжна збірна України увійшла до топ-9 кращих команд чемпіонату світу.