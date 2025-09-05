Збірна України обіграла Катар у першому контрольному матчі
близько 2 годин тому
Чоловіча збірна України з волейболу успішно розпочала серію контрольних поєдинків проти Катару, який є бронзовим призером Кубка націй Азії.
Найрезультативнішим у складі українців став Дмитро Янчук, який набрав 19 очок.
Товариський матч
Україна — Катар 3:1 (27:25, 26:24, 20:25, 25:18)
Команди проведуть ще два товариські поєдинки — 6 та 7 вересня, які також стануть частиною підготовки до чемпіонату світу-2025.
На світовій першості українці виступатимуть у групі F, де їхніми суперниками стануть збірні Італії, Бельгії та Алжиру.
Свій перший матч синьо-жовті зіграють проти Бельгії 14 вересня о 09:00.
