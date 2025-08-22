Збірна України програла Італії на чемпіонаті світу U21
Наступний матч синьо-жовті проведуть проти Індонезії 23 серпня
12 хвилин тому
Молодіжна збірна України з волейболу у другому матчі поступилася Італії на чемпіонаті світу-2025.
Молодіжний ЧС-2025 з волейболу. 2-й тур
Італія — Україна 3:0 (25:20, 25:23, 28:26)
Після двох турів збірна України йде третьою у групі D. Наступний поєдинок наша команда проведе 23 серпня проти Індонезії.
Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українці здолали Аргентину з рахунком 3:1.