Збірна України тріумфально стартувала на чемпіонаті світу U21
Українці у чотирьох сетах перемогли Аргентину
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
У китайському Цзянмені розпочався розіграш чемпіонату світу-2025 U21 з волейболу.
Молодіжна збірна України у першому турі групи D здобула перемогу над Аргентиною 3:1. Найрезультативнішими гравцями у складі «синьо-жовтих» стали діагональний Олександр Бойко (17 очок) та центральний блокуючий Андрій Челеняк (14 балів).
Чемпіонат світу-2025 U21. 1-й тур
Аргентина – Україна 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 21:25)
Наступним суперником українців стане збірна Італії. Матч пройде 22 серпня – старт о 15:00.