Володимир Кириченко

Сьогодні, 10 липня, жіноча збірна України з волейболу зіграла свій 11-й матч в рамках Ліги націй сезону-2026.

Наша команда програла Домініканській Республіці – 2:3.

Наразі на рахунку української команди на дебютному для себе турнірі 2 перемоги та 9 поразок. Це проміжне 16-те місце з 18 команд.

В збірної України залишився один матч – проти Бельгії (12-ї в таблиці) 12 липня.

Ліга націй, жінки. Гонконг, Китай

Україна – Домініканська Республіка 2:3 (17:25, 16:25, 25:22, 25:19, 13:15)

Нагадаємо, вчора Україна зазнала поразки від Китаю у Лізі націй-2026.