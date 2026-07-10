Україна на тайбрейку програла Домініканській Республіці у жіночій Лізі націй
Наша команда продовжує боротьбу за виживання
близько 3 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - Facebook
Сьогодні, 10 липня, жіноча збірна України з волейболу зіграла свій 11-й матч в рамках Ліги націй сезону-2026.
Наша команда програла Домініканській Республіці – 2:3.
Наразі на рахунку української команди на дебютному для себе турнірі 2 перемоги та 9 поразок. Це проміжне 16-те місце з 18 команд.
В збірної України залишився один матч – проти Бельгії (12-ї в таблиці) 12 липня.
Ліга націй, жінки. Гонконг, Китай
Україна – Домініканська Республіка 2:3 (17:25, 16:25, 25:22, 25:19, 13:15)
Нагадаємо, вчора Україна зазнала поразки від Китаю у Лізі націй-2026.