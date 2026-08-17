Догравальник збірної України Ковальов пропустить ЧЄ-2026 з волейболу
У синьо-жовтих відбулася вимушена заміна
Фото:
Догравальник чоловічої збірної України з волейболу Ілля Ковальов не зіграє на майбутньому чемпіонаті Європи-2026.
Причиною пропуску турніру стали проблеми зі здоров'ям гравця. Подробиці щодо характеру ушкодження наразі не розголошуються.
У заявці національної команди Ковальова замінив Тимофій Полуян.
Нагадаємо, підопічні Рауля Лосано двічі зіграють проти Фінляндії (19 та 21 серпня), а також проведуть матчі проти Латвії (3 вересня), Словаччини (4 вересня) та Естонії (5 вересня).
Збірна Польщі з волейболу виграла Лігу націй-2026, обігравши США у фіналі.