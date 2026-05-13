Збірна України з волейболу поступилася хорватам у контрольному матчі
Підопічні Рауля Лосана програла з рахунком 1:3
близько 2 годин тому
Чоловіча збірна України з волейболу розпочала підготовку до Золотої Євроліги товариським матчем проти національної команди Хорватії. Зустріч, що відбулася у словенському Мариборі, завершилася поразкою підопічних Рауля Лосано.
Поразка стала наслідком відсутності ключових гравців. Олег Плотницький, Юрій Семенюк, Василь Тупчій та Олександр Бойко ще не приєдналися до команди через виступи за клуби.
Товариський матч. 13 травня
Хорватія – Україна – 3:1
Найближчими днями підопічні Рауля Лосано проведуть повторну гру проти Хорватії, а 20 травня розпочнуть виступи на товариському турнірі в Польщі.
Естафета ганьби продовжується. Білорусів допустили до ще одного виду спорту на міжнародному рівні.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05