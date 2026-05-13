Сергій Разумовський

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила рішення допустити збірні Білорусі до участі в міжнародних турнірах під своєю егідою.

Йдеться про національні команди з класичного волейболу та пляжного волейболу в усіх вікових категоріях. Таким чином білоруські збірні отримали можливість повернутися до міжнародних стартів.

Раніше, у 2025 році, FIVB вже ухвалювала рішення щодо допуску молодіжних збірних Білорусі та Росії до змагань під своєю егідою. При цьому командам дозволили виступати з національними прапорами та гімнами.

Схоже рішення напередодні також ухвалила Міжнародна федерація сучасного п’ятиборства. Вона дозволила представникам Білорусі повернутися до міжнародних турнірів.

Рішення FIVB може стати частиною ширшої тенденції щодо поступового повернення білоруських спортсменів і команд до змагань на міжнародному рівні. 24 лютого 2022 року російські війська через територію Білорусі зайшли до Київської області. Війна в Україні триває донині.

Також World Boxing зняла всі обмеження з Білорусі.