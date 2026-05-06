Семенюк здобув бронзу ПлюсЛіги. Проєкт Варшава розгромив Ресовію у четвертому матчі
Капітан збірної України не зміг допомогти партнерам по команді через травму
Проєкт Варшава став бронзовим призером чемпіонату Польщі з волейболу. У четвертому матчі серії за третє місце команда впевнено обіграла Ассеко Ресовію.
Клуб українського центрального блокуючого Юрія Семенюка домінував протягом усієї зустрічі. Проте сам капітан збірної України не зміг допомогти партнерам на майданчику — він пропустив вирішальний поєдинок через травму.
Найкращим гравцем матчу (MVP) визнали Кевіна Тілльє, який приніс переможцям 13 очок.
ПлюсЛіга. Матч за 3-тє місце. 4-та гра
Ассеко Ресовія — Проєкт Варшава — 0:3 (19:25, 15:25, 20:25)
Для варшавського колективу це вже четвертий комплект бронзових нагород в історії та третій поспіль.
