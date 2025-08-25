Денис Сєдашов

Тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу-2025.

Синьо-жовті зазнали поразок у перших двох турах: від чемпіонок світу Сербії (0:3) та на тайбрейку від Японії (2:3).

Ми дуже засмучені, що не змогли виграти матч із Японією. Але те, як команда билась, показало мені нашу сміливість і силу. Хоч сьогодні ми програли, цей поєдинок став хорошим уроком для команди та для мене. Якуб Глушак

Тренер також висловив надію на перемогу у заключному матчі групового етапу проти Камеруну, який відбудеться у середу, 27 серпня.

Сподіваюся, що цей матч ми виграємо і повернемося додому з позитивним настроєм, а також із хорошими сподіваннями на наступний сезон. Наступного року нас чекає складний сезон – ми дебютанти Ліги націй. Але зустрічі з такими командами, як Сербія та Японія, показали, що ми можемо бути гідним суперником для будь-якої збірної. Якуб Глушак

Жіноча збірна України достроково втратила шанси на вихід у плейоф ЧС-2025.