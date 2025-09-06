Італія перемогла Бразилію і вийшла у фінал чемпіонату світу-2025
У вирішальному матчі італійки зустрінуться з турецькою збірною
33 хвилини тому
Фото: volleyballworld
Жіноча збірна Італії вийшла у фінал чемпіонату світу-2025, здолавши у півфіналі команду Бразилії з рахунком 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).
У вирішальному матчі, який відбудеться у Таїланді, італійки зустрінуться з командою Туреччини, яка вперше в історії своїх виступів на чемпіонатах світу пробилася у фінал, обігравши Японію.
Чемпіонат світу-2025 серед жіночих команд триває з 22 серпня по 7 вересня у Таїланді.
