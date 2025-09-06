Визначилися фіналістки жіночого ЧС-2025 з волейболу
Туреччина та Італія поборються за трофей
близько 1 години тому
У Таїланді визначилися фіналістки жіночого чемпіонату світу з волейболу – 2025. За головний трофей змагань поборються збірні Туреччини та Італії.
У півфіналі туркені здолали команду Японії та вперше в історії вийшли у фінал світової першості. Італійки у драматичному п’ятисетовому матчі перемогли збірну Бразилії.
Таким чином, у фіналі турніру зустрінуться Туреччина та Італія, а команди Японії та Бразилії розіграють бронзові медалі чемпіонату світу.
