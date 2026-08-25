Денис Сєдашов

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, пробилися до півфіналу змішаного парного розряду Відкритого чемпіонату США 2026 року.

У чвертьфінальному поєдинку, який тривав півтори години, подружжя здолало перших сіяних турніру — Катержину Синякову (Чехія) та Генрі Паттена (Велика Британія). Доля зустрічі вирішувалася на вирішальному тай-брейку — поступаючись по ходу 5:7 та 7:8, Світоліна та Монфіс виграли три поспіль очки та вирвали перемогу.

US Open-2026. Парний розряд

Еліна Світоліна / Гаель Монфіс (Франція) — Катержина Синякова / Генрі Паттен — 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), [10:8]

Півфінальні матчі та вирішальний поєдинок за титул у міксті відбудуться в середу.

Відеоогляд першої спільної перемоги Світоліної та Монфіса на US Open.