Сергій Разумовський

Збірна України зазнала болючої поразки від Болгарії у матчі жіночої Ліги націй з волейболу, який мав важливе значення в боротьбі за збереження місця в турнірі. Поєдинок став останнім для українок у межах поточного ігрового тижня та завершився на користь болгарської команди після напруженого тайбрейку.

Українська збірна мала реальні шанси здобути перемогу, адже після трьох партій вела в рахунку 2:1. Після програного стартового сету українки зуміли перебудувати гру, виграли другу та третю партії й наблизилися до важливого результату. Однак у четвертому сеті Болгарія перехопила ініціативу, впевнено довела партію до перемоги, а потім виявилася сильнішою і у вирішальному п’ятому сеті.

Тайбрейк став найнапруженішою частиною матчу. Протягом майже всього п’ятого сету жодна з команд не могла відірватися більше ніж на один м’яч. Українки двічі відіграли матчболи суперниць, однак Болгарія все ж використала третю можливість завершити гру на свою користь. Вирішальне очко болгарська команда здобула після скидання, встановивши остаточний рахунок у партії 17:15.

Ліга націй-2026. Основний раунд

Болгарія – Україна 3:2 (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15)

Окрему увагу в матчі привернув суперечливий епізод у четвертому сеті, який міг вплинути на перебіг гри. За рахунку 10:7 на користь Болгарії зв’язуюча болгарської збірної Лора Савчева виконала скидання замість передачі у напрямку Борислави Сайкової. Спочатку арбітр зафіксувала порушення у болгарок, пов’язане з утриманням м’яча, і присудила очко Україні.

За волейбольними правилами утримання м’яча фіксується тоді, коли гравчиня фактично ловить або перекидає м’яч, а не виконує чітке відбивання. У таких ситуаціях очко автоматично отримує команда суперниць. Саме тому початкове рішення було на користь України.

Втім, болгарська команда почала активно сперечатися з арбітром і вимагати перегляду моменту. При цьому челенджі в епізодах, пов’язаних з утриманням м’яча, регламентом не передбачені. Попри це суддя під тиском все ж переглянула момент і змінила своє рішення, зарахувавши очко Болгарії. Таким чином рахунок став 11:7 на користь болгарської команди.

Після поразки на тайбрейку Україна отримала одне очко до турнірної таблиці. Команда продовжує перебувати на 15-му місці, маючи у своєму активі дві перемоги та шість очок. Болгарія після цього матчу також має дві перемоги, але набрала п’ять очок.

Останній ігровий тиждень у Лізі націй збірна України розпочне 8 липня матчем проти Італії. До завершення основного раунду українській команді залишилося провести ще чотири поєдинки, які матимуть важливе значення для підсумкового становища у турнірній таблиці.

До цього жіноча збірна України з волейболу поступилася Нідерландам у Лізі націй.