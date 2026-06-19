Жіноча збірна України з волейболу поступилася Нідерландам у Лізі націй
Українки програли у трьох сетах
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Жіноча збірна України з волейболу програла національній команді Нідерландів у матчі Ліги націй-2026.
Підопічні Якуба Глушака активно розпочали зустріч, проте суперниці швидко перехопили ініціативу, забравши перший сет із перевагою у три очки. У другій партії перевага Нідерландів була — +8. Найбільш напруженим видався третій сет — українки вели в рахунку всередині партії (17:16), але не змогли втримати перевагу наприкінці.
Волейбол. Ліга націй-2026. 7-й тур
Україна – Нідерланди – 0:3 (22:25, 17:25, 20:25)
Наступний поєдинок підопічні Якуба Глушака проведуть 21 червня проти збірної Болгарії.
Жіноча збірна України з волейболу поступилася Польщі в Лізі націй.