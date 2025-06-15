Золота Євроліга. Україна – Словаччина. Відеотрансляція
Заключний матч українок у ЗЄ на груповому етапі
близько 1 години тому
Фото: cev.eu
15 червня відбудеться матч 6 туру групового етапу Золотої Євроліги за участі жіночих команд України та Словаччини.
Трансляція зустрічі відбудеться на Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 18:00 за київським часом.
Відзначимо, що наразі у турнірній таблиці ЗЄ-2025 українки йдуть третіми. Щоби гарантувати вихід до Фіналу чотирьох турніру «синьо-жовтим» «синьо-жовті» мають вигравати щонайменше дві партії.