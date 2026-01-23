IWF дозволила російським і білоруським юніорам брати участь у міжнародних змаганнях
Спортсмени зможуть виступати з національною символікою
близько 1 години тому
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення допустити спортсменів з росії та білорусі до участі в міжнародних турнірах серед юніорів та молоді без попередньої перевірки та з можливістю використання національної символіки. Повідомляє пресслужба організації.
Нове правило набуде чинності вже на найближчих турнірах:
Чемпіонат світу серед юніорів — 2–8 травня в Єгипті (Ісмаїлія)
Чемпіонат світу серед молоді — 5–11 липня в Колумбії (Калі)
У Федерації важкої атлетики Європи запропонували МОК прибрати нейтральний статус росіян.