Конотоп стала чотириразовою абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Українка стала найкращою у ривку, поштовху та за сумою двоборства
близько 2 годин тому
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула три золоті нагороди на чемпіонаті Європи-2026. У ваговій категорії до 58 кг українка продемонструвала найкращі результати у ривку, поштовху та за сумою двоборства.
Конотоп вчетверте в кар'єрі виграла титул абсолютної чемпіонки Європи.
Окрім тріумфу Конотоп, медальну скарбничку збірної поповнила Ольга Івженко, яка завоювала срібло у поштовху в цій же ваговій категорії.
Загалом за підсумками турніру в активі української команди вже сім нагород.
IWF дозволила російським і білоруським юніорам брати участь у міжнародних змаганнях.
