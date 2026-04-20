Денис Сєдашов

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула три золоті нагороди на чемпіонаті Європи-2026. У ваговій категорії до 58 кг українка продемонструвала найкращі результати у ривку, поштовху та за сумою двоборства.

Конотоп вчетверте в кар'єрі виграла титул абсолютної чемпіонки Європи.

Окрім тріумфу Конотоп, медальну скарбничку збірної поповнила Ольга Івженко, яка завоювала срібло у поштовху в цій же ваговій категорії.

Загалом за підсумками турніру в активі української команди вже сім нагород.

