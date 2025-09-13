Олег Гончар

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк поділився в Instagram відео тренування з роботи на лапах у боксерських рукавичках.

35-річний спортсмен демонструє потужні, але повільні удари, натякаючи на дебют в MMA.

Скоро в октагон виходити, тож тренуюсь. Поки відчуваю себе 🪵. Жан Беленюк

Беленюк був срібним призером в Ріо-2016, виграв золоту медаль в Токіо-2020, та бронзову нагороду в Парижі-2024.

Борця давно звуть в ММА, але він розглядає цю можливість лише як жарт. Малоймовірно, що він перейде в змішані єдиноборства.

Нагадаємо, раніше Беленюку довелося вибачатися за своє голосування у Верховній Раді.