Ірфан Мірзоєв – чемпіон світу U23 з греко-римської боротьби
Українець на шляху до золота переміг іменитих суперників
43 хвилини тому
У сербському місті Новий Сад триває чемпіонат світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років.
Українець Ірфан Мірзоєв виборов золото у ваговій категорії до 77 кг.
У першому поєдинку українець переміг Йоні Сарккінена з Фінляндії та вийшов до 1/8 фіналу. Далі він здолав суперників із Туреччини, Сербії та Угорщини.
У вирішальній сутичці Ірфан протистояв бронзовому призеру ЧС-2022 U20 грузину Темурі Орджонікідзе. Український борець переміг суперника з рахунком 4:1 і виграв другу нагороду ЧС U23 у кар'єрі – у 2023 році здобув срібло у вазі до 72 кг.
Чемпіонат світу U23 триватиме до 26 жовтня.
Нагадаємо, Єгор Якушенко став чемпіоном світу-2025 серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 97 кг.
