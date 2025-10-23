Володимир Кириченко

У сербському місті Новий Сад триває чемпіонат світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років.

Українець Ірфан Мірзоєв виборов золото у ваговій категорії до 77 кг.

У першому поєдинку українець переміг Йоні Сарккінена з Фінляндії та вийшов до 1/8 фіналу. Далі він здолав суперників із Туреччини, Сербії та Угорщини.

У вирішальній сутичці Ірфан протистояв бронзовому призеру ЧС-2022 U20 грузину Темурі Орджонікідзе. Український борець переміг суперника з рахунком 4:1 і виграв другу нагороду ЧС U23 у кар'єрі – у 2023 році здобув срібло у вазі до 72 кг.

Чемпіонат світу U23 триватиме до 26 жовтня.

Нагадаємо, Єгор Якушенко став чемпіоном світу-2025 серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 97 кг.