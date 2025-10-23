Іван Чмир завоював срібло чемпіонату світу U23 з греко-римської боротьби
У фіналі українець програв титулованному спортсмену з Ірану
8 хвилин тому
Іван Чмир / Фото - UWW
У сербському місті Новий Сад триває чемпіонат світу U23 з греко-римської боротьби.
Спортсмен з Мукачева Іван Чмир завоював срібло у ваговій категорії до 87 кг.
Шлях до фіналу турніру Іван розпочав з перемоги над сербом Андреєм Михайловичем, після чого здолав грузина Ачіко Болквадзе, француза Владімері Кархаідзе й опонента з Польщі Яссіна Бен Лабеда.
У фіналі Чмир поступився чинному чемпіону світу серед дорослих Голамрезу Фарохізеняні (0:10) і виборов срібну медаль світової першості.
Нагадаємо, Єгор Якушенко та Ірфан Мірзоєв – чемпіони світу U23 з греко-римської боротьби.
