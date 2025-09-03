Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов відреагував на стрілянину в місті Фастів.

«Я не можу залишитися осторонь і повинен прокоментувати трагічну новину, яка забрала життя мого співвітчизника та залишила ще одного тяжко пораненим.

Той, хто скоїв цей злочин, не має права називатися людиною. Він позбавив життя азербайджанця – батька і сина – лише через його національність і те, що він не воював. Але це не вчинок чоловіка, а жорстокість, негідна людини.

Хочу особливо підкреслити: азербайджанці й українці завжди були й залишаються дружніми народами. Ми живемо тут десятиліттями, пліч-о-пліч, у мирі та повазі. Ми відчуваємо Україну своїм домом і в усі важкі часи стояли поруч. Сотні наших співвітчизників віддали життя за свободу цієї країни, сотні сьогодні продовжують захищати її на передовій. Багато моїх співвітчизників піднімають прапор України на всіх аренах світу I почувають себе тут як удома.

Звертаюся до своїх співвітчизників: не робіть висновків із вчинку одного злочинця. Його дія не відображає ставлення українців до нас. Ми докладемо всіх зусиль, аби винний поніс повне покарання.

Кожен, хто проявляє агресію до азербайджанців, які живуть в Україні, грає на руку кремлю, на тлі останніх подій та конфлікту Азербайджану й росії, такі дії є ціллю нашого ворога – для розхитування дружніх стосунків Українців й Азербайджанців в Україні!

Сьогодні нас об’єднує спільне горе та спільне майбутнє. Ми повинні бути сильними й пам’ятати: дружбу наших народів ніщо й ніхто не зможе зруйнувати».