Насібов, Михайлов та Коляденко – у заявці збірної України на ЧС-2025
Турнір стартує 13 вересня у Загребі
24 хвилини тому
Стала відома заявка збірної України зі спортивної боротьби на чемпіонат світу-2025, який пройде у Загребі з 13 до 21 вересня. Про це повідомляє прес-служба UWW.
Склад збірної України на чемпіонат світу:
Вільна боротьба: Владислав Абрамов (57 кг), Каміль Керімов (61 кг), Андрій Білійчук (65 кг), Олексій Борута (70 кг), Іван Кусяк (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Мухаммед Алієв (86 кг), Іван Чорногуз (92 кг), Давід Мчедлідзе (97 кг), Муразі Мчедлідзе (125 кг)
Жіноча боротьба: Оксана Лівач (50 кг), Лілія Маланчук (53 кг), Олександра Хоменець (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ірина Бондар (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Алла Белінська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг)
Греко-римська боротьба: Корюн Саградян (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Олександр Грушин (63 кг), Максим Євтушенко (67 кг), Парвіз Насібов (72 кг), Ігор Бичков (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Микола Кучмій (130 кг)
Нагадаємо, олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Семена Новікова не допустили на ЧС-2025.
