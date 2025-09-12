Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов в інтерв'ю Суспільне Спорт пояснив, чому виступатиме в іншій ваговій категорії на чемпіонаті світу у Загребі.

«Я буду змагатися в іншій вазі, до 72 кг. Дуже багато спортсменів, можна сказати, не виступають [після Олімпіади-2024]. Але мені 27 років. Я молодий, і поки в мене є потенціал, сили та бажання, хочу боротися та змагатися. Мені подобається змагатися – це те, що я можу найкраще.

Чому змінив вагову категорію? Багато їм. Дружина дуже гарно готує, мати добре годує. Швидше за все, з цієї причини.

Немає медалей ЧС? Не знаю. Насправді, я про це думаю, тому в мене будуть умови, аби цю ситуацію виправити. Зроблю все можливе. Вірю, що в моїй колекції буде медаль чемпіонату світу.

У мене немає медалей чемпіонату світу, тому хочу показати якомога кращий результат: здобути медаль як для себе, так і для нашої країни.

Наскільки нагорода ЧС важлива після медалей Олімпіади? Для мене – важлива. Медаль з чемпіонату Європи, але мені не хочеться срібла й бронзи. Я хочу стати чемпіоном Європи, світу та олімпійським чемпіоном. Після цього зможу спокійно піти з цього спорту».